Une caravane de solidarité s’est ébranlée dimanche de la wilaya de Skikda pour acheminer des produits alimentaires et pharmaceutiques au profit des sinistrés des feux de forêts enregistrés dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Cette caravane, dont le coup d’envoi a été donné depuis le siège de la Protection civile par les autorités locales, comprend des denrées alimentaires, des légumes, de l’eau minérale et des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques chargés à bord de six camions dont trois semi-remorques, a-t-on précisé. Le wali de Skikda, Abdelkader Bensaid, qui a supervisé cette opération, a salué cette initiative caritative qui reflète les valeurs de solidarité et de cohésion entre le peuple algérien, a-t-on souligné, relevant que ces aides constituent une contribution d’opérateurs économiques de la wilaya, d’associations locales et de citoyens, collectées sous la supervision du comité de wilaya de solidarité.

A l’occasion, le wali a également remercié tous ceux, organismes et habitants des autres wilayas, qui ont porté aide et assistance à Skikda pour venir à bout des flammes qui ont ravagé certaines régions de la wilaya, a-t-on noté. De son côté, la directrice locale de l’action sociale et de la solidarité (DASS), Samia Djouab, a indiqué à l’APS qu’une caravane de solidarité au profit de 400 familles des communes de Skikda affectées par les incendies, a été acheminée hier (samedi).

La même source a détaillé que les familles ciblées habitent dans les régions d’Oum Toub, Bousettam et El Hadaiek, entre autres.