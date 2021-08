Des communes de l’Est d’Alger ont ressenti lundi un décalage sur les heures de début de distribution d'eau potable en raison d'un incident survenu sur les installations de pompage au niveau du barrage de Keddara, a indiqué la société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) dans un communiqué.

" L’alimentation en eau potable des communes de l’Est d’Alger verra ce lundi, un décalage sur les heures de début de la distribution, suite à un incident survenu sur les installations de pompage au niveau du barrage de Keddara, la nuit du dimanche à 23h00 qui a provoqué l’arrêt de la station de traitement d’eau potable de Boudouaou et la réduction du transfert d’eau depuis ce système vers Alger", a précisé la même source.

"Les travaux de réparation sont entrepris par les équipes de SEAAL pour procéder à la remise en service de ces équipements", a assuré la même source affirmant que dés le rétablissement de l’alimentation en eau potable, les communes de l’Est d’Alger concernées par le programme de distribution seront alimentées "progressivement" le même jour avec un décalage sur les heures de début de la distribution. "Un dispositif mobile de dotation en eau potable sera mis en place afin d’assurer les usagers prioritaires (établissements publics et hospitaliers), a ajouté SEAAL tout en rassurant encore une fois ses clients des communes impactées que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera de manière progressive dès l’achèvement des travaux.