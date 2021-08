Les éléments de la police judiciaire de Mostaganem ont réussi à déjouer une tentative d’immigration clandestine dans laquelle étaient impliquées quinze personnes, a-t-on appris, dimanche, de la sûreté de wilaya. La même source a précisé que l’opération a été menée suite à un appel téléphonique via le numéro vert 1548, faisant état de la présence d’un groupe de personnes au niveau de l’une des plages de la ville de Mostaganem, sur le point de tenter le quitter par voie maritime le territoire national. Les policiers se sont déplacés sur les lieux et procédé à l’arrestation de 15 personnes, dont deux mineurs, et saisi une embarcation pneumatique, un moteur d’une puissance de 40 chevaux, ainsi qu’une somme de 259.500 dinars et 10 jerricans contenant chacun 30 litres de carburant, ajoute la même source.

Lors de cette opération, les policiers ont arrêté le complice de l’organisateur principal de la traversée maritime, qui se trouve actuellement en état de fuite. Il est activement recherché en raison de son implication dans des affaires de constitution d’un groupe de malfaiteurs et de commercialisation de stupéfiants.

Les investigations ont démontré que les personnes arrêtées ont déboursé chacune des sommes variant entre 70.000 et 300.000 dinars pour participer à ce "voyage", selon la même source. Accusés de trafic de candidats à l’immigration clandestine, dont deux enfants, dans le cadre d’un groupe criminel organisé et dans le but de réaliser un gain financier, ainsi que la préparation de sorties clandestines du territoire national, une procédure judiciaire a été lancée contre les personnes arrêtées et présentées devant le procureur de la République du tribunal de Mostaganem,

a-t-on indiqué.