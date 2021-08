La production industrielle du Japon a rebondi de 6,5% sur un mois en juin, davantage que les 6,2% annoncés fin juillet, ayant bénéficié d'un bref répit sur le front sanitaire et de l'embellie des exportations, selon des chiffres révisés publiés lundi.

Cette hausse fait suite à une chute de 6,5% en mai, qui était la plus importante depuis un an, sur fond de pénurie de semi-conducteurs affectant notamment l'important secteur automobile nippon.

Les expéditions de biens manufacturés ont grimpé en juin de 4,8%, contre une estimation précédente de 4,3%, tandis que les stocks ont augmenté de 2,1% (au lieu de 2,3% précédemment), selon le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Le produit intérieur brut (PIB) nippon a par ailleurs progressé de 0,3% sur la période avril-juin par rapport au trimestre précédent, selon des données préliminaires officielles publiées lundi matin, témoignant d'une certaine résilience de l'économie du Japon, toujours englué dans la crise sanitaire.

Le pays a vu sur le deuxième trimestre une hausse de 2,9% de ses exportations, toutefois contrebalancée par un bond de 5,1% de ses importations. Les industriels, sondés chaque mois par le Meti, s'attendaient à la fin du mois dernier à un nouveau repli de leur production en juillet (-1,1% sur un mois), avant une reprise de 1,7% en août.

Le pays enregistre actuellement des niveaux record de nouvelles infections quotidiennes au Covid-19, qui ont poussé le gouvernement à rétablir mi-juillet l'état d'urgence pour Tokyo, un dispositif qui devrait prochainement être prolongé jusqu'à mi-septembre et élargi à de nouveaux départements, selon les médias locaux.