Le numéro deux russe du pétrole Loukoïl a annoncé lundi avoir commencé des travaux d'exploration au large du Mexique, un pays où le pétrolier multiplie les projets ces dernières années.

"Loukoïl a commencé à forer son premier puits d'exploration au bloc 12 situé dans la zone sud du Golfe du Mexique", a indiqué le groupe dans un communiqué. "La profondeur de l'eau sur le site de forage est de 207 mètres".

Une co-entreprise formée par Loukoïl (60%) et l'italien Eni (40%) a acquis la licence pour explorer et produire à partir de cette zone en 2017.

La zone en question est à 50 km au large de l'Etat de Tabasco, au Mexique.

Le Golfe du Mexique a été le théâtre en 2010 d'une marée noire historique suite à l'explosion d'une plateforme du britannique BP dans le nord du Golfe.

Début août, Loukoïl avait déjà annoncé avoir trouvé du pétrole à deux endroits du Golfe du Mexique, toujours avec Eni. En juillet, Loukoïl a conclu un accord à 435 millions de dollars pour être co-opérateur d'une zone du Golfe dont le premier pétrole devrait couler au troisième trimestre 2021. Le Mexique a recommencé en 201 5 les enchères pétrolières internationales lors d'une privatisation partielle historique de ce secteur, nationalisé pendant près de 80 ans. "Loukoïl considère le Mexique comme une région stratégique pour le développement de nos opérations upstream internationales.

Le nouveau projet, dont nous serons l'opérateur, se distingue par ses réserves explorées considérables et son potentiel de production important", avait alors déclaré Vaguit Alekperov, président du groupe.