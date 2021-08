Les prix du pétrole commençaient la semaine dans le rouge, un mouvement qui traduit l'inquiétude des investisseurs face à la demande de pétrole en Chine après des données économiques en demi-teinte. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 69,96 dollars à Londres (9h25 GMT), en baisse de 0,89% par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre perdait dans le même temps 1,02% à 67,74 dollars.

Le Bureau national des statistiques (BNS) a partagé lundi les derniers chiffres de la production industrielle en Chine, qui s'est affichée en juillet en hausse de 6,4% sur un an.

Ce rythme est cependant inférieur à celui du mois précédent ainsi qu'aux attentes des analystes. Par ailleurs, les ventes de détail en Chine ont connu en juillet leur plus faible progression depuis le début de l'année, une situation liée entre autres à "la propagation de l'épidémie en Chine", selon le BNS. Le pays, qui avait largement maîtrisé l'épidémie de Covid-19 depuis le printemps 2020, fait face depuis le mois dernier à un regain de contaminations sur son sol.

La semaine dernière, l'Agenc e internationale de l'énergie (AIE) a revu à la baisse ses prévisions de la demande pétrolière mondiale pour cette année en raison de l'avancée de la pandémie avec le variant Delta.

L'AIE prévoit désormais une hausse de 5,3 millions de barils par jour (mbj) de la demande cette année (-0,3 mbj par rapport aux dernières prévisions), pour atteindre 96,2 mbj.