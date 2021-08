La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) d'Oum El Bouaghi a procédé à l’indemnisation des agriculteurs affiliés dont les récoltes ont été endommagées par la grêle au cours des mois de mai et juin derniers, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de cette Caisse.

Le montant des indemnisations accordées à 16 agriculteurs et deux coopératives agricoles pilotes s'élève à près de 6,8 millions de dinars, a précisé à l’APS le directeur de la CRMA d’Oum El Boughi, Salah Mezahdia. Le même responsable a ajouté que les cultures affectées par la grêle, à l’instar de surfaces céréalières, de colza et de lentilles, sont réparties dans les communes de ksar Sbihi, Ain Fakroun, Souk Nâamane, Bir Chouhada, Boughrara Saoudi, et Ain Zitoune. Il a également indiqué que des mesures incitatives relatives à l’indemnisation des agriculteurs ont été prises par la CRMA en plus de remises de 40 % accordées aux agriculteurs qui assurent leurs récoltes en effectuant un paiement immédiat.