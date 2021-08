Le NC Magra a réalisé une victoire salutaire aux dépens du WA Tlemcen (2-1) qui s'enfonce davantage dans la zone de turbulence, alors que l'O.Médéa et la JS Kabylie se sont séparés sur un score de nul (1-1) lors de la mise à jour de la 35e journée du championnat de Ligue 1 de football joué dimanche.

Le NCM remporte donc une victoire importante qui lui permet de rejoindre le RC Relizane à la 11e place avec un total de 43 points, laissant ainsi son adversaire du jour, le WAT dans une position peu reluisante (16e - 39 pts) en compagnie de l'ASO Chlef.

L'autre match de mise à jour entre l'Olympique Médéa et la JS Kabylie s'est terminé sur un score de parité (1-1), dans un match sans enjeu qui contente visiblement les deux équipes.

Résultats:

NC Magra - WA Tlemcen 2-1

Olympique Médéa - JS Kabylie 1-1

Classement Pts J

1). CR Belouizdad 70 35

2). ES Sétif 65 35

3). JS Saoura 63 35

4). USM Alger 62 35

5). MC Oran 57 35

7). JS Kabylie 56 34

--). MC Alger 56 35

8).CS Constantine 51 35

9). Paradou AC 50 35

10). O. Médéa 49 35

11). RC Relizane 43 35

--). NC Magra 43 35

13). AS Aïn M'lila 41 35

14). NA Husseïn-Dey 40 35

--). US Biskra 40 35

16). WA Tlemcen 39 35

--). ASO Chlef 39 35

18). USM Bel-Abbès 34 35

19). CABB Arréridj 21 35

20). JSM Skikda 17 34