Vingt-huit joueurs composant la sélection nationale des moins de dix-sept ans sont entrés en regroupement dimanche, au Centre régional militaire de Blida, en prévision des échéances à venir, a annoncé lundi la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce stage, prévu entre le 15 et le 21 août, se déroule sous la direction du coach Arezki Remmane, qui a tracé un programme de travail relativement varié pour ce nouveau cycle de préparation.

En effet, outre le travail technico-tactique, qui se fait sur le terrain principal du Centre régional militaire de Blida, les joueurs essayeront de perfectionner d'autres aspects, comme l'endurance.

«La préparation de la sélection nationale U17 sera ponctuée par un match d'application, prévu dans l’après-midi du mardi 17 août», a ajouté la même source, sans préciser l'horaire et le nom de l'adversaire.

Les 28 joueurs convoqués sont : Hamadi Tarek, Djellid Saada, Bouteldja Mehdi, Rachi Mohamed Islam, Bouaouiche Rami, Mahmoudi Ahmed Cherif, Amem Faiz, Mohandi Mohand Saïd, Souilah Okba, Ammour Mohamed Fouad, Mezouar Mohamed El Aziz, Bousseroual Zinedine, Charfi Abdel Moumen, Anatof Me slem, Bouhenouche Mohamed Amine, Gassi Yakoub, Haouchine Chems-Eddine, Azzouni Kheireddine, Bouziani Sallah-Eddine, Ziad Mohamed Ali, Messahel Idriss, Hamlaoui Samir, Bentoumi Abdul-Ahed, Nemer Ziyad, Yazid Issam, Bennaâma Zakaria, Ould-Cheikh Fakhr-Eddine, Bakiri Idir.