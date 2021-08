Le chef de l'opposition zambienne Hakainde Hichilema, 59 ans, a remporté l'élection présidentielle dans le pays d'Afrique australe, avec plus de 2,8 millions de voix, a annoncé la commission électorale dans la nuit de dimanche à lundi. L'opposant historique, surnommé "HH", bat ainsi de près d'un million de voix le président sortant Edgar Lungu qui dirige le pays depuis 2015, grâce à une forte participation et sur fond d'inflation et de difficultés économiques. Hichilema tentait, à 59 ans, sa chance à la présidence pour la sixième fois, et pour la troisième face à M. Lungu. Celui que la rue surnommme aussi "Bally", terme affectueux réservé aux pères ou aux aînés, a perdu toutes les élections régulières ou anticipées organisées dans le pays depuis 2006, mais a fait progresser son pourcentage de voix à chaque tentative. La dernière fois, en 2016, il a perdu avec une marge si faible -à peine plus de 100.000 voix- qu'il avait contesté les résultats, affirmant que le scrutin lui avait été volé.

Arrêté une quinzaine de fois depuis qu'il fait de la politique, il a passé quatre mois à l'isolement en prison pour "trahison" a près avoir refusé le passage à un convoi présidentiel juste après l'élection de 2016. Orateur éloquent, Hichilema a mené une campagne habile sur les réseaux sociaux et travaillé dur pour se débarrasser de son image élitiste, troquant ses costumes sur mesure pour des treillis ou des jeans plus décontractés.

Il a promis de redresser l'économie, alors que le président sortant était largement critiqué pour avoir endetté de manière déraisonnable le pays, notamment auprès de créanciers chinois, pour lancer de grands travaux d'infrastructure tape-à-l'oeil alors que l'inflation galopait. Lors de son dernier discours de campagne dans la capitale Lusaka, M. Hichilema a affirmé que sa motivation politique lui venait du désir d'offrir aux Zambiens "une vie meilleure".