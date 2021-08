Vêtu du même short que son grand-père, la légende Mohamed Ali, un demi-siècle plus tôt, Nico Ali Walsh a remporté samedi son premier combat professionnel par K.O. technique, à Tulsa (Oklahoma), ajoutant une troisième génération à la dynastie sur le ring. Walsh a envoyé au sol son adversaire Jordan Weeks. Le combat a repris mais a finalement été arrêté par l'arbitre au bout d'une minute et 49 secondes. «C'était une grande soirée. Cela a complètement répondu à mes attentes», a glissé le jeune boxeur de 21 ans. «C'est un rêve qui se réalise. Cela signifie tellement», s'est ému Nico Ali Walsh. «Mon grand père, j'ai beaucoup pensé à lui. C'est un voyage émotionnel», a-t-il ajouté. Walsh devient la troisième génération de boxeurs dans la famille. Son grand-père Mohamed Ali, vainqueur de 56 victoire dont 37 par K.O. pour cinq défaites, est une icône de ce sport, malgré son interdiction de combattre pendant trois ans entre 1967 et 1970 pour avoir refusé de faire la guerre au Vietnam. La fille de Mohamed Ali, Laila, est quant à elle devenue une star de la boxe féminine, jusqu'en 2007, année durant laquelle elle a pris sa retraite pugilistique. «Je suis plus que fier de le dire : l'héritage continue», s'est félicité Nico Ali Walsh.