Les équipes d’intervention ont réussi à éteindre tous les incendies déclarés à travers les forêts de la wilaya de Guelma, dont celui des monts de Beni Salah dans la commune de Bouchegouf, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la Protection civile.

L’intervention conjointe de l’unité principale de la Protection civile, de l’unité secondaire de Bouchegouf et de la colonne mobile de lutte contre les feux de forêts de la wilaya de Guelma, qui a débuté dimanche vers 3h50, a permis de maîtriser totalement le dernier foyer d’incendie dans les forêts des monts de Beni Salah, a précisé un communiqué de la cellule de communication de cette direction.

Neuf (9) camions anti-incendie de divers tonnage et près de 100 agents, dont 10 officiers, ont été mobilisés pour l’intervention, a souligné la même source qui a affirmé que des équipes demeurent actuellement sur le site de l’incendie pour assurer la surveillance et éviter une reprise du feu. La même source avait indiqué samedi après-midi, que l’intervention aérienne de deux canadairs a permis d’éteindre le plus important incendie au niveau des monts de Beni Salah à Bouchegouf après cinq jours d’efforts pour le maitriser.

Selon la même source, les deux avions ont procédé à 14 lâchers d’eau ayant permis d’éteindre tous les incendies à l’exception de celui déclaré au lieudit El Ourida au niveau des frontières administratives avec la wilaya de Souk Ahras. C’est sur ce même site où sont intervenues les unités anti-incendie dimanche matin, a relevé la même source. La Protection civile entamera incessamment l’évaluation des dégâts des incendies enregistrés dans les forêts de la wilaya depuis le 7 août courant.

L'incendie le plus important a été enregistré à la réserve naturelle des monts de Beni Salah qui s’étend sur 6.400 ha et renferme des espèces faunistiques rares, dont le plus emblématique, le cerf de Barbarie.