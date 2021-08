Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, qui lui a transmis les salutations et condoléances du président turc, Recep Tayyip Erdogan, suite au décès de citoyens dans les incendies ayant ravagé le pays, précise un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche, le Ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, Mevlüt Cavusoglu, qui lui a transmis les salutations et les condoléances du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, suite au décès en martyrs citoyens dans les incendies ayant ravagé le pays"

De son côté, "M. Tebboune a chargé le ministre turc de transmettre ses sincères condoléances à son homologue turc suite aux incendies et inondations qui ont balayé son pays".

La rencontre a également permis d'aborder "les questions régionales et internationales de l'heure et de confirmer la convergence de vues sur de nombreux dossiers, notamment les développements en Libye, au Sahara Occidental, en Tunisie et dans les pays du Sahel, ce qui en appellent à davantage de coopération et d'unification des rangs pour contribuer à l'instauration de la stabilité dans la région", précise le communiqué.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du Directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Noureddine Bardad Daidj.