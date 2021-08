Plus de 130 ingénieurs de l'Organisme de contrôle technique des constructions (CTC) et 60 experts du secteur de l'agriculture, ont été dépêchés à Tizi-Ouzou, pour le recensement et l'évaluation des dégâts causés par une série d'incendies sans précédent, ont indiqué samedi les services de la wilaya.

Selon la même source,"130 ingénieurs du CTC et tous les cadres de cet organisme, ainsi que plus de 60 experts du secteur de l'agriculture, les cadres des directions de wilaya et des subdivisions locales des secteurs du logement, des équipements publics, de l'agriculture et des forêts seront mobilisés durant toute l'opération", a-t-on souligné dans un communiqué diffusé sur la page officielle Facebook de la wilaya. "Le wali Mahmoud Djamaa a présidé ce samedi, une réunion de travail relative au lancement des opérations de recensement et d'évaluation des dégâts occasionnés par les feux de forêts", lit-on dans le même communiqué.

L'Inspecteur général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, le directeur génér al du CTC, les inspecteurs généraux de 10 wilayas ont pris part à cette réunion qui a regroupé les responsables locaux concernés par ces opérations d'évaluation, a-t-on ajouté.

Lors de sa visite mardi dernier (le lendemain du déclenchement des incendies) à Tizi-Ouzou, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avait annoncé l'envoi samedi (14 août) d'une délégation de 130 à 140 spécialistes pour recenser et évaluer sur le terrain les dégâts et les pertes causés par les feux, rappelle-t-on.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé, jeudi à Tizi-Ouzou, où il s'était rendu accompagné d'une importante délégation ministérielle, que le président de la République, Abdelamdjid Tebboune avait ordonné la création d'un fonds spécial d'indemnisation des sinistrés des feux de forêts enregistrés.

Il avait déclaré que le président de République, M. Abdelmadjid Tebboune a pris plusieurs décisions importantes suite aux feux de forêts enregistrés dans le pays, dont la création d'un fonds spécial qui prendra en charge les préoccupations des sinistrés le plus tôt possible", assurant que les indemnisations concerneront toutes les régions sinistrées et que tous les moyens nationaux ont été mobilisés pour un retour à l a vie normale.