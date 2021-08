Le sous-directeur chargé de la Communication et des statistiques à la Direction générale de la protection civile (DGPC), le colonel Farouk Achour a affirmé, dimanche, que "la plupart des feux de forêts sont désormais maîtrisés" et "ne représentent plus de danger pour les habitants".

Dans une déclaration à travers les ondes de la Radio nationale, le colonel Achour a évoqué le niveau de maîtrise sur le terrain des incendies de forêts déclenchés, depuis quelques jours, sur les hauteurs de plusieurs wilayas du pays, assurant que "la plupart de ces incendies sont maîtrisés et ne représentent aucun danger pour les habitants".

Les efforts des unités de la protection civile sont focalisés actuellement sur "la protection des zones d'habitation, notamment dans les wilayas d'Al Tarf, Béjaïa, Jijel et Tizi Ouzou.

S'agissant des dernières données sur la propagation des incendies, le même responsable a souligné "la poursuite des efforts pour l'extinction de 19 incendies au niveau de 11 wilayas", précisant que "plus de 74 incendies ont été éteints durant les dernières 24h".

Concernant les solutions efficaces à prendre sur l e terrain pour la maîtrise des feux de forêts et la levée des obstacles entravant les opérations d'extinction, le colonel Achour a fait savoir que "la plus importante question demeure, à son avis, "la préparation à travers la prise de mesures préventives et juridiques, car constituant un facteur déterminant dans la maîtrise rapide des feux et le renforcement de l'immunité des espaces forestiers en de pareilles circonstances urgentes".

Ceci, explique-t-il, « facilite l'ouverture des pistes, en impliquant les habitants, afin qu'ils aient un rôle fort et pivot dans la gestion de ces espaces forestiers à travers des mécanismes leur permettant d'en bénéficier », ce qui renforce leur sentiment d'appartenance.

Soulignant l’impératif d’ "ouvrir les pistes", le même responsables a rappelé que les agents de la protection civile se retrouvaient souvent contraints à parcourir plusieurs kilomètres pénibles pour atteindre les foyers, d’où la nécessité de l'intervention des unités l'Armée nationale populaire (ANP) en vue d’ouvrir en urgence ces voies, ce qui représente un danger pour les intervenants qui se trouvent dans une situation similaire.

Parmi les autres solutions d'une importance capitale dans la lutte contre les incendies de forêt et qui « doivent être mises en œuvre d'urgence à l'avenir », figure nt la création de « points d'eau » et le recours au plan « d'alerte précoce », en tant que mécanisme auquel participent les citoyens qui habitent près des forêts.

Dans le cadre de la stratégie prospective en matière de surveillance de ces incendies, le même responsable a souligné « la nécessité d'utiliser les technologies disponibles telles que les avions de reconnaissance qui sont actuellement en service 24 heures sur 24 », ainsi que « l'utilisation de satellites et l'intensification des centres de surveillance et d'alerte pour permettre à la protection civile d'obtenir des informations en temps opportun.

En outre, "l'exploitation scientifique des forêts permet de réduire leur fragilité", tous des facteurs déterminants, qui vont permettre « sans aucun doute de réduire le nombre de ces incendies", précise-t-il.