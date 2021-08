Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a appelé dimanche à se serrer les coudes pour contrecarrer les manœuvres et les plans malveillants visant la désintégration de l'unité et de la cohésion nationales.

En effet, le CNES a exprimé son indignation face à "la guerre atroce" à laquelle est exposée l'Algérie, une guerre où différents "moyens criminels abjects" sont employés, notamment après la vague d'incendies survenus simultanément dans plusieurs wilayas ciblant la richesse forestière et l'équilibre écologique.

Le Conseil regrette cette succession d'événements caractérisée par des crises économiques, une guerre épidémique, puis une série d'incendies simultanés ciblant d'immenses espaces forestiers, d'abord à khenchela, puis la bande côtière est, de Tizi Ouzou à El Tarf, entrainant de graves pertes écologiques et économiques, mais également des pertes humaines avec pas moins de 69 morts entre civils et militaires.

En cette douloureuse circonstance, le CNES présente "ses sincères condoléances aux familles des victimes, à l'ANP et au peuple algérien, priant le Tout-Puissant d'accueillir les défunts en Son vaste paradis".

Le Conseil condamne énergiquement "le crime ignoble dont a été victime le jeune Djamel Bensmaïl, assassiné de manière insidieuse, contraire à la morale humaine en général et étrange aux us des Algériens", exprimant "son entière confiance en la justice algérienne qui est à même d'élucider les circonstances du crime et sanctionner les responsables", a conclu le communiqué.