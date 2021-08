Des partis politiques et des organisations ont appelé à la retenue et à la vigilance face aux plans de la "discorde" et de la "conspiration" contre le pays, et à ce que tous ceux qui ont participé dans l'assassinat du jeune Djamel Bensmail, mort brulé à Larbaa Nath Irathen à Tizi Ouzou soient punis, saluant, par la même, les voix de "la sagesse".

Dans un communiqué, le parti du Rassemblement national démocratique (RND) a précisé qu'il attend "impatiemment" les résultats de l'enquête engagée par les autorités judiciaires dans l'affaire de l'assassinat du jeune Djamel Bensmail, et la présentation des auteurs de ce crime abominable à la justice pour répondre de leurs actes, condamnant "vigoureusement" les réactions "de certaines parties dont les desseins sont connus de tous, qui lancent des préjugés faisant état d'une pseudo implication des institutions de l'Etat, une tentative désespérée pour couvrir les véritables criminels".

Le RND a félicité les forces de Sûreté nationale pour leur "professionnalisme" après "avoir fait évité la friction en se dressant en rempart contre les tentatives visant le dérapage sécuritaire dans la région par la violence et les affrontements".

Il a également salué les voix "de la sagesse et de la raison" provenant de tous les coins et recoins du pays et appelant à "la retenue et à la vigilance contre les plans de la discorde et de la conspiration contre l'Etat et le peuple", outre la poursuite de la large campagne de solidarité avec les victimes des incendies tragiques et le prolongement des aides à d'autres wilayas.

De son côté, le bureau national du Front El Moustakbal dit avoir suivi avec "inquiétude" l'évolution des faits liés aux feux ayant ravagé plusieurs régions du pays, notamment la Kabylie, saluant l'élan solidaire en faveur des sinistrés et présentant ses condoléances à la famille du défunt Djamel Bensmaïl, lâchement tué.

Les services de la sûreté nationale ont accompli leur devoir et ont su résister et gérer cet événement de la meilleure manière qui soit pour éviter de tomber dans le piège de la conspiration tramée contre l'Algérie et ses institutions, et outillée par des criminels qui ont tenté de semer la Fitna en Kabylie et dans plusieurs régions du pays, note la même source.

Le Front El Moustakbal espère vivement que la Justice s'acquitte de son devoir "pour réprimander tout auteur impliqué, directement ou indirectement, dans cet acte criminel", en les soumettant aux peines les plus rigoureuses, saluant également les efforts entrepris par l'institution militaire qui a joué un rôle efficace sur la scène nationale, ainsi que les éléments de la Protection civile, les acteurs de la société civile et les bienfaiteurs.

De même qu'il a appelé le peuple algérien à "faire preuve de vigilance pour contrecarrer ces complots (...) et ces tentatives visant à semer la discorde et l'incertitude chez les Algériens en les poussant à la violence et à la division".

Dans le même cadre, l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA) a jugé primordial de faire face à "ces tentatives répétitives et ces machinations (...) qui tendent à briser notre unité, séparer nos rangs, anéantir notre force et affaiblir notre économie en faveur d'agendas malveillants établis par des puissances hostiles". L'UNFA a également tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.