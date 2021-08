Les ex-internationaux algériens Djamel Mesbah et Mohamed Benhamou ont renforcé le staff technique de la sélection nationale des joueurs locaux, conduit par leur ancien coéquipier chez les "Verts", Madjid Bougherra, a annoncé samedi la Fédération algérienne de football (FAF).

Un trio qui se connaît fort bien, car outre le fait d'avoir joué ensemble, ces joueurs ont déjà collaboré ensemble, après leur reconversion.

C'était au sein du club d'Al Fujairah (Emirats arabes unis), avec là encore Bougherra aux commandes et le duo Mesbah - Benhamou come adjoints.

La sélection nationale des joueurs locaux prépare entre autres la Coupe arabe des nations, prévue au mois de novembre et décembre prochains au Qatar, ainsi que le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.