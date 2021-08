Pas moins de dix joueurs du WA Tlemcen voient leurs contrats arriver à terme avec leur club pensionnaire de la Ligue 1 de football, au moment où ce dernier lutte toujours pour son maintien.

Les dix joueurs en question font déjà l’objet de convoitises de la part d’autres formations qui espèrent profiter de leur situation administrative, vu qu’ils seront libres de tout engagement dans quelques jours, pour les recruter.

Une situation déplorée par la direction du WAT, selon un membre du Conseil d’administration dans une déclaration à l’APS, "car ces contacts risquent de perturber leur concentration, alors que l’équipe a besoin d'un maximum de sérénité pour se sauver de la relégation".

Les joueurs concernés sont : Benbelaid, Bellatrech, Atou, Messaoudi, Oukrif, Nezouani, Bezghoud, Touil, Benachour et Chellali.

Certains de ces éléments font partie de l’équipe-type entraînée par Abdelkader Amrani, mais aucune démarche n’a été encore entreprise par la direction du club pour les prolonger, d’où la possibilité de les voir atterrir ailleurs.

A ce propos, la même source a fait savoir que toute la concentration des dirigeants va vers le maintien parmi l’élite, d’où le report de l’ouverture du dossier des joueurs en fin de contrat.

Les "Zianides", qui ont retrouvé l’élite cette saison après sept années passées dans les paliers inférieurs, occupent la 16e place au classement avec 39 points.

Ils doivent lutter dur pour se maintenir avant trois journées de la clôture du championnat.

Le WAT accueille le NC Magra, un autre adversaire concerné par la bataille de la relégation, dimanche (17h30) en match en retard, avant de rendre visite à la JS Saoura, mercredi puis au NA Husseïn-Dey, lui également menacé de descente, samedi, dans le cadre des 36e et 37e journées.

Le club reçoit enfin l’ES Sétif, actuel dauphin, lors de la 38e et dernière journée, le 24 août.