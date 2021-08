La Fédération algérienne de football a annoncé samedi que dans le cadre de la préparation de la prochaine Coupe arabe des nations, la sélection nationale des joueurs locaux (A'), affrontera le Burundi le 28 août, sans préciser le lieu et l'horaire de cette joute amicale. Dans cette perspective, la sélection nationale entrera en regroupement à partir du 24 août au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger).

Avant le début de ce stage, les joueurs et les membres du staff technique subiront des tests antigéniques, comme exigé par le protocole sanitaire en vigueur. Le staff technique national, conduit par Madjid Bougherra et qui vient d'enregistrer l'arrivée en renfort de deux autres ex-internationaux algériens, en l'occurrence l'ancien gardien Mohamed Benhamou et l'ancien latéral gauche Djamel Mesbah, a indiqué que "la liste des joueurs qui seront convoqués pour ce stage sera publiée prochainement". Outre la prochaine Coupe arabe des nations, prévue aux mois de novembre et décembre prochains au Qatar, la sélection algérienne prépare également le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), prévu en 2023 en Algérie.