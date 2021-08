La sélection algérienne féminine de basket-ball des moins de 16 ans (U16), a terminé

à la troisième place au Championnat d'Afrique de la catégorie (AfroBasket U-16),

en battant son homologue ougandaise 53-51 (mi-temps : 32-20), en match

de classement disputé dimanche au Caire (Egypte). Les scores des quarts-temps de cette rencontre ont été comme suit : 16-18, 16-02, 09-20 et 12-11.

Il s'agit de la deuxième victoire de l'Algérie devant l'Ouganda dans cette compétition, après celle décrochée en phase de poule (5e journée) sur le score de 46-44. Le Cinq national s'est classé 3e à l'issue du premier tour, derrière le Mali (2e) et l'Egypte (1re). Les Algériennes se sont inclinées samedi en demi-finale face au Mali 14-79 (mi-temps : 07-29). Dans l'autre match du dernier carré, la sélection égyptienne a battu l'Ouganda par 119-42 (mi-temps 61-21). La finale se joue dimanche après-midi (16h00/algériennes) et mettra aux prises le Mali à l'Egypte.