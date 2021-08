Plus de 91.000 personnes ont été vaccinées dans la wilaya de Tlemcen depuis le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, a-t-on appris de la direction locale de la santé et de la population.

De même source, on précise que l’opération de vaccination se déroule au niveau de 52 centres couvrant l’ensemble des communes de la wilaya, en plus de quelques structures du secteur de la jeunesse dédiées à cette opération.

Au chef-lieu de wilaya, la campagne se poursuit de façon soutenue dans les diverses structures sanitaires relevant de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP) où plus de 38.200 doses ont été administrées (premier vaccin plus rappel), selon un bilan arrêté au 12 août en cours.

La population est prise en charge au niveau des différentes structures sanitaires (polycliniques, salles de soins), a précisé à l’APS le responsable de l’établissement, M’hamed Metalsi Tani, précisant que son établissement a reçu depuis le début de la pandémie quelques 68.220 doses de vaccins.

L’équipe mobile de l’EPSP de Tlemcen effectue quotidiennement des opérations de vaccination des personnels des administr ations de la wilaya, outre les populations de quelques quartiers populeux à l’instar d’Oujlida et de Koudia.