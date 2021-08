L'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Frantz Fanon et l'Hôpital "Brahim Trichine" (Ex-Faubourg) dans la wilaya de Blida viennent d'être dotés d'équipements médicaux offerts par le Club des Entrepreneurs et Industriels de la Mitidja (CEIMI), lesquels sont à même de contribuer à la bonne prise en charge des malades atteints de la pandémie de Covid-19, a fait savoir le président du club, Fathi Ameur.

Dans une déclaration à l'APS, M. Ameur a précisé que l'EHU Frantz Fanon et l'Hôpital "Brahim Trichine" ont reçu d'un don consistant en deux camions transportant du matériel médical dont 160.000 masques médicaux et 400 combinaisons de protection au profit des médecins et des infirmiers.

Cette opération de solidarité, ajoute-t-il, intervient pour répondre aux demandes et besoins des équipes médicales au niveau des deux établissements hospitaliers avec lesquels le CEIMI est en contact quotidien pour s'enquérir de leurs besoins, au regard de la hausse sensible des cas de contagion par le variant Delta de Covid-19.

Le président du CEIMI a fait état de l'organisat ion, au début de la semaine prochaine, d'une deuxième opération de solidarité au profit de ces deux établissements de santé, consistant en 6.000 combinaisons de protection, 20.000 de masques et d'autre matériel médical.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la solidarité et de l'entraide avec l'armée blanche et de la bonne mise en œuvre de ses besoins, dans une démarche d'atténuer les effets de la troisième vague de la pandémie de Covid-19.