Trop de chocs violents pendant l'adolescence modifieraient la structure du cerveau et augmenterait le risque de sclérose en plaques.

Les traumatismes crâniens à l'adolescence favorisent la sclérose en plaques (SEP) à l'âge adulte, selon les résultats d'une étude Annals of Neurology. Ce lien n'est pas observé si les chocs ont eu lieu pendant l'enfance.

Les chercheurs de l'Université Örebro en Suède ont utilisé des dossiers médicaux pour analyser les effets sur la santé à long terme des commotions cérébrales chez les enfants de la naissance à l'âge de 10 ans et à l'adolescence entre 11 à 20 ans. Le risque de sclérose en plaques (SEP) a été examiné à la fin de l'âge adulte pour ces deux groupes.

Les commotions cérébrales en cause pour la sclérose en plaques

«Nous pensons que la commotion cérébrale chez les adolescents peut provoquer des modifications qui au fil du temps, empêchent les cellules nerveuses et cérébrales de fonctionner correctement», explique Scott Montgomery.

Les résultats de l'étude ont montré qu'une commotion cérébrale à l'adolescence, augmentait le risque de SEP plus tard de 22%. Les adolescents qui ont connu deux ou plus de commotions cérébrales ont augmenté ce risque de 133%. Ce lien n'a pas été avéré pour les enfants.

"La sclérose en plaques est causée par une combinaison de causes génétiques et d'expositions environnementales. La plupart des jeunes qui subissent un traumatisme crânien ne devraient pas s'inquiéter, car ils ne portent pas forcement les gènes nécessaires pour développer une SEP", explique Scott Montgomery.

La sclérose en plaques est une maladie neurologique qui perturbe les mouvements, les sens, l'équilibre. Elle se développe habituellement au fil du temps, pendant lequel le système immunitaire du corps attaque des parties du système nerveux central.