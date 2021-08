Des troubles du sommeil ou des troubles de l'humeur peuvent être le signe d'une sclérose en plaques, 5 ans avant l'apparition des symptômes cliniques de la maladie.

La sclérose en plaques est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque la gaine de myéline qui enveloppe les nerfs. Ce qui perturbe la transmission des informations entre le cerveau et le corps. Les symptômes sont multiples et seule une IRM permet de faire le diagnostic. Toutefois, des chercheurs canadiens viennent de faire une découverte qui pourrait alerter les médecins sur l'apparition de la maladie.

Selon ces scientifiques de l'Université de Colombie britannique, au cours des 5 années précédant l'apparition des premiers signes cliniquement reconnus de sclérose en plaques (SEP), les patients ont jusqu'à quatre fois plus de risques de souffrir de troubles du système nerveux tels que la douleur ou le manque de sommeil. Ils ont également deux fois plus de risques de souffrir de troubles de l'humeur.

LA FIBROMYALGIE ET LE SYNDROME DU CÔLON IRRITABLES ANNONCENT AUSSI LA MALADIE

Le Canada est le pays où il y a le plus grand nombre de personnes touchées par la sclérose en plaques. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas eu de mal à recruter 14 000 personnes atteintes de SEP pour comparer leurs antécédents médicaux avec ceux de 67 000 personnes non atteintes par la maladie. Leur étude a été publiée dans la revue Multiple sclerosis journal.

Outre les troubles de l'humeur et du sommeil, ils ont noté que la fibromyalgie était trois fois plus fréquente chez les personnes atteintes de SEP et que le syndrome du côlon irritable était presque deux fois plus fréquent.

L'existence de signes avant-coureurs est désormais admise pour la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Les chercheurs veulent maintenant approfondir leur découverte en cherchant s'il y a un lien entre ces signes et l'âge, le sexe ou le type de SEP que les patients finissent par développer.