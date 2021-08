Un séisme de magnitude 7,2 a secoué Haïti samedi matin, causant au moins 304 morts,

des centaines de blessés et de disparus dans le sud-ouest de l'île, rééditant le grand

tremblement de terre de 2010. Le séisme s'est produit à 8H29 heure locale (12h29 GMT) à 12 km de la ville de Saint-Louis-du-Sud, située à quelque 160 km de la capitale haïtienne Port-au-Prince, selon les données de l'Institut américain de géophysique (USGS). Quantité de bâtiments se sont effondrés lors de la puissante secousse qui a piégé des centaines d'habitants sous des dalles de béton.

Sans souvent beaucoup de moyens, les habitants se sont pressés pour sortir des victimes blessées dans l'effondrement des édifices, un effort salué par les services de la protection civile. "Les premières interventions, menées tant par les sauveteurs professionnels que par des membres de la population ont permis d'extraire de nombreuses personnes des décombres", ont-ils indiqué.

Plus de 1.800 personnes ont été blessées lors du séisme et les rares hôpitaux existant dans les régions affectées peinent déjà à fournir les soins d'urgence.

Sam edi après-midi, le directeur de la protection civile Jerry Chandler, cité par l'agence AFP, a annoncé qu'au moins trois centres hospitaliers, dans les communes de Pestel, Corailles et Roseaux, étaient saturés.

Le chef du gouvernement, qui a survolé en hélicoptère les zones les plus affectées samedi après-midi, a annoncé que l'état d'urgence avait été déclaré pour un mois sur les quatre départements affectés par la catastrophe.

Du personnel et des médicaments ont déjà été acheminés par le ministère de la santé vers la péninsule sud-ouest mais la logistique d'urgence est mise en péril par l'insécurité structurelle qui mine Haïti depuis des mois.

"La police ainsi que les FAD'H (Forces armées d'Haïti, ndlr) sont mobilisées et d'autres moyens sont mobilisés afin que cette aide que nous voulons acheminer à nos frères et soeurs en difficulté puisse arriver", a ajouté le chef du gouvernement sans fournir davantage d'explications.