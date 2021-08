Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a consacré 100 tonnes d’aides diverses aux sinistrés des incendies de forêts dans la wilaya de Jijel, a indiqué samedi son secrétaire général, Ahmed Mizab.

Dans une déclaration à l’APS, M. Mizab a précisé que parmi les caravanes initiées par le CRA en solidarité avec les sinistrés des incendies qui ont touché plusieurs wilayas du pays, une caravane a été réservée à la wilaya de Jijel et comprend diverses denrées ainsi que des produits de première nécessité et de soins.

Il a également souligné que sa visite dans la wilaya de Jijel s’inscrit dans le cadre d’une série de visites effectuées par le CRA à travers les wilayas sinistrées suite aux derniers incendies de forêts pour s’enquérir de l’ampleur des dégâts et apporter soutien et assistance aux citoyens sinistrés. Le responsable du CRA a affirmé que les campagnes d’aides initiées par le CRA à la suite des diverses catastrophes naturelles seront poursuivies pour fournir des aides en nature aux sinistrés et les réconforter psychologiquement, en plus de mobiliser les équipes d’intervention et de secours. Le même responsabl e a aussi assuré que son organisation continuera ses campagnes de sensibilisation pour la protection des forêts contre les incendies et la prévention contre la Covid-19. La wilaya de Jijel est la troisième étape de la délégation du CRA qui s’est rendue auparavant à Tizi-Ouzou et Bejaia dans le cadre d’une tournée qui la conduira à toutes les wilayas touchées par les incendies, a ajouté la même source.