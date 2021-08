La Gambie a reçu 29,3 millions de dollars de BP, en compensation de l'abandon par le géant pétrolier britannique d'un projet de forage, a indiqué samedi le porte-parole du gouvernement cité par des médias.

BP s'était engagé en 2019 à forer un nouveau puit offshore avant le 29 juillet 2021, dans le cadre d'un permis d'exploration du bloc A1,dans les eaux gambiennes.

"Conformément aux termes du permis d'exploration, si des obligations ne sont pas remplies, BP doit en rembourser le coût au gouvernement gambien", a expliqué le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankareh, cité par l'agence AFP. En conséquence, le groupe britannique a versé 29,3 millions de dollars, a-t-il ajouté.

Interrogé, BP n'a pas souhaité faire de commentaire. "Le gouvernement gambien tient à remercier BP pour sa collaboration dans le règlement à l'amiable de cette question et espère travailler à nouveau avec lui dans le futur", a souligné Ebrima Sankareh.

Le porte-parole a affirmé que BP avait indiqué au ministère gambien du Pétrole qu'il souhaitait se retirer dans le cadre de sa nouvelle s tratégie privilégiant les investissements dans les énergies renouvelables.

Le retrait de BP va permettre aux autorités gambiennes de remettre sur le marché le permis d'exploration du bloc A1. Le géant pétrolier britannique a enregistré une perte nette abyssale de 20,3 milliards de dollars - après un bénéfice net de 4 milliards de dollars l'année précédente - à cause d'un effondrement de la consommation et des cours du pétrole engendré par la crise sanitaire.

BP, qui vise la neutralité carbone à horizon 2050, avait annoncé en 2020 une baisse drastique de ses dépenses d'investissements dans les hydrocarbures, au profit des investissements dans les énergies renouvelables.