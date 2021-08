Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salameh, a annoncé ce samedi que les réserves de changes de la banque ont "atteint la ligne rouge".

Salameh a déclaré, dans une interview à la Radio Liban Libre, que "tout le monde était au courant de la décision de lever les subventions sur les carburants, du gouvernement au parlement et jusqu'à la présidence de la République".

La Banque du Liban a annoncé, dans la journée du mercredi, qu'elle avait complètement cessé de subventionner l'importation de carburants, et a déclaré qu'elle allait commencer à assurer les crédits nécessaires pour les importer en fonction du prix du marché en dollars. Le dollar échangé sur le marché noir à environ 20.000 livres pour un dollar, contre un taux de change officiel de 1.510 livres pour un dollar.

Le gouverneur de la Banque du Liban a souligné dans l'interview qu'"il n'y a pas assez de dollars pour les subventions au Liban, donc l'alternative la plus rapide est, soit d'adopter une loi qui permette à la Banque centrale d'utiliser la réserve obligataire pour financer les subventions, soit de former un gouvernement avec u ne vision et un programme qui envisage un projet de réforme dans le pays".

Le gouverneur de la Banque centrale libanaise a aussi précisé : "nous disposons encore d’une réserve de 14 milliards de dollars, en plus des 20 milliards de dollars d'actifs étrangers".

Le Premier ministre par intérim, Hassan Diab, a rejeté, dans la journée du vendredi, l'appel lancé par le président Michel Aoun pour une session extraordinaire du cabinet ministériel pour régler la crise du carburant.

En raison d'une crise économique aigüe, le Liban vit, depuis des mois, sous le coup d’une pénurie de carburant, de médicaments et d'autres produits essentiels, en raison du manque de devises que la Banque du Liban fournissait, afin de subventionner l'importation de ces biens.