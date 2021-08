Les talibans se sont emparés dimanche matin de la ville de Jalalabad (est de l'Afghanistan).

"Nous nous sommes réveillés ce matin avec les drapeaux blancs des talibans partout en ville. Ils sont entrés sans combattre", a rapporté des sources locales à Jalalabad. Les talibans ont aussi revendiqué la prise de la ville. "Il y a quelques instants, ils sont entrés dans Jalalabad, la capitale de la province du Nangarhar. Toutes les zones sont maintenant sous leur contrôle", a indiqué un porte-parole local cité par l'AFP. En à peine dix jours, les talibans ont pris le contrôle de la très grande majeure du pays et sont arrivés aux portes de Kaboul qu'ils ont maintenant complètement encerclée. Samedi soir, les talibans avaient pris Mazar-i-Sharif, la quatrième plus grande ville afghane et le principal centre urbain du nord du pays.