Le président syrien Bachar el-Assad a souligné que la production était la priorité actuelle pour aider la Syrie à aller de l'avant après les victoires sur le terrain, a rapporté dimanche l'agence de presse officielle SANA. S'adressant samedi soir au gouvernement nouvellement formé, M. al-Assad a indiqué que la priorité actuelle était de soutenir la production et de créer des opportunités d'emploi après la priorité précédente de rétablir la sécurité.

"La sécurité était nécessaire pour établir la production, et aujourd'hui c'est le contraire qui est vrai : la production est nécessaire pour soutenir la stabilité", a-t-il déclaré.

Le président syrien a noté que les plus grandes parties de la Syrie avaient été libérées des "groupes terroristes". La priorité accordée à la production et à la création d'emplois intervient alors que la Syrie connaît des difficultés économiques en raison des sanctions occidentales, principalement celles des Etats-Unis. Ce pays, en proie à une crise depuis 2011, souffre actuellement de très longues heures de coupure d'électricité, ainsi que d'une pénurie de gaz de cu isine et de carburant.