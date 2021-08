Le gouverneur de la région de l'Extrême-nord Midjiyawa Bakari a présidé samedi une campagne contre la reprise violente des attaques de Boko Haram dans cette région, selon des sources locales.

Cette campagne de remobilisation et de sensibilisation des membres de comités de vigilance sur les nouveaux enjeux de lutte contre l'insécurité, initiée par le chef d'Etat, vise à appuyer et à équiper les groupes d'autodéfense qui travaillent aux côtés de l'armée pour repousser les attaques terroristes, d'après les mêmes sources.

Les membres des comités de vigilance doivent fournir en temps réel des renseignements susceptibles de prévenir les attentats et alerter sur tous les mouvements suspects identifiés.

En outre, ils ont fait le serment, via leur président départemental, de défendre leur patrie "jusqu'au sacrifice suprême".

En juillet, c'est dans le Logone-et-Chari que Boko Haram a attaqué les positions de l'armée à Sagmé et Zigué, faisant une dizaine de morts parmi les soldats camerounais.