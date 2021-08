Le parlement centrafricain, par 123 voix pour, deux voix contre et deux bulletins nuls, a approuvé samedi la politique générale du gouvernement du Premier ministre centrafricain Henri-Marie Dondra, ont indiqué des médias sur place. Dans ses propos liminaires, M. Dondra a inscrit dans ses priorités des actions pour une société inclusive, le développement d'une économie démocratique et l'amélioration du capital humain.

A propos du premier point, il désire rétablir la confiance perdue entre les Centrafricains, afin de les engager à affronter les défis actuels de la sécurité et la lutte contre l'impunité.

S'agissant du second point, il a porté sur la redynamisation de l'économie, de manière à ce qu'elle soit attrayante, quel que soit le secteur.

Enfin, le dernier volet de la politique du gouvernement s'attelle à l'amélioration du capital humain, de sorte que la population puisse s'engager réellement en faveur du développement du pays.

M. Dondra n'a pas perdu de vue les questions de sécurité, l'assainissement des finances publiques, le dialogue avec les acteurs sociopolitiques , qui sont des leviers pour sortir définitivement la République centrafricaine de la crise larvée dans laquelle elle est plongée plusieurs décennies durant.

La session parlementaire en cours, convoquée par un décret du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, est appelée à examiner et adopter, entres autres, la politique générale du gouvernement et le projet rectificatif de la loi des finances de l'année 2021.

Elle prendra fin le 26 août prochain.