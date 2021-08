Les incendies de forêts enregistrés depuis le 9 août dans la wilaya d’El Tarf ont ravagé plus de 1000 hectares, a-t-on appris samedi auprès de la conservation locale des forêts. Une superficie de plus de 1000 ha de forêts a été détruite entre les 9 et 14 août courant dans 42 incendies enregistrés dans 14 communes de la wilaya, a précisé à l’APS l’inspecteur principal de cette conservation Amar Sebti, faisant état d’un "bilan préliminaire". Ces feux qui ont parcouru des peuplements de chênes-lièges, d’eucalyptus, de pins maritimes et de broussailles ont touché les forêts des localités frontalières à l’instar des communes de Zitouna, Souarekh et El Ayoun, a-t-il déclaré. La lutte contre ces incendies a nécessité la mobilisation de la colonne mobile de la conservation des forêts, huit (8) camions et 10 véhicules anti-incendie, près de 200 agents ainsi que les engins de plusieurs entreprises publiques et privées, a ajouté M. Sebti. Des pistes de 40 km ont été aussi ouvertes pour faciliter les interventions d’extinction rapide de ces feux et évitant leur propagation vers les aires voisines, a souligné le même responsable qui a assuré qu’aucune perte humaine n’a été déplorée dans ces incendies. De son côté, la direction locale de la Protection civile a indiqué avoir mobilisé contre ces incendies, la colonne mobile renfermant 58 agents de grades divers et 12 camions anti-incendie ainsi que 20 autres camions anti-incendie et 167 agents. Le patrimoine forestier de la wilaya d’El Tarf s’élève à 179.000 ha dont 78.000 ha de forêts de chênes-lièges productifs, plus de 12.000 d’eucalyptus et d’importantes aires de plantes aromatiques et médicinales.