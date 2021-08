Deux canadairs en provenance d’Alger ont atterri samedi à l'aéroport d'Annaba pour contribuer aux opérations d’extinction des feux dans les wilayas de l'extrême Nord-est du pays (Annaba, Guelma et El Tarf), a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. Selon le programme des interventions aériennes fixé pour éteindre les incendies dans les wilayas d'Annaba, Guelma et El Tarf, la région de Séraidi à Annaba sera ciblée pour circonscrire le dernier incendie toujours actif pour le cinquième jour consécutif dans la zone de Bouzizi (commune de Séraidi) et qui s'est propagé vers Kef Bouacida dans la commune voisine d'Oued El Aneb, a précisé la même source.

L'incendie de la région de Séraidi, localisé dans une zone au relief ardu et inaccessible par les moyens traditionnels de lutte contre les flammes, constitue le dernier incendie d'une série de feux enregistrés dans la wilaya depuis mardi dernier. Depuis le déclenchement de la dernière série d'incendies, 13 feux ont été éteints dans la plupart des communes de la wilaya d’Annaba. Le plus dangereux ét ait localisé dans les communes d'El Eulma et Séraidi. Selon les premières estimations, ces incendies ont ravagé plus de 3.500 ha de surfaces forestières de la wilaya, en plus des dommages causés aux activités liées aux forêts, notamment l'apiculture et l'élevage, a indiqué la conservation des forêts.