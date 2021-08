Près de 1.500 exploitations agricoles dans les wilayas d’El-Oued et El-Meghaier seront raccordées au réseau d’électrification agricole avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de distribution d'électricité et de gaz, une filiale de Sonelgaz. Lancée au cours du premier trimestre de 2021, cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie des pouvoirs publics visant le développement de l'agriculture saharienne dans les wilayas du sud, a indiqué à l’APS le chargé de communication de l’entreprise, Habib Mouslim.

Elle concerne des exploitations réparties sur 50 périmètres agricoles créés dernièrement dans le cadre des efforts déployés pour favoriser l’accès au foncier agricole destiné à la création des exploitations agricoles et d’élevage au niveau de 22 communes des wilayas d’El-Oued et El-Meghaier, a-t-il précisé. La première phase de l’opération a touché les périmètres agricoles les plus productifs qui représentent près de 80 % de la capacité de production agricole de la wilaya d’El-Oued. Il s’agit des périmètre s agricoles répartis à travers 10 communes à savoir, Ourmas, Reguiba, Trifaoui, Hassi Khalifa, Magrane, Guemar, Beni Guecha, Taghzout, Robbah et El-Ogla.

La réalisation de ce projet (un réseau électrique moyenne et basse tension) qui s'étale sur une distance de plus de 130 km avec 200 transformateurs électriques, a enregistré une cadence "appréciable", a estimé le même responsable.

Au cours du premier trimestre 2021, plus de 425 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d’électrification agricole sur 52 km, dont 33 km de moyenne tension et 19 km de basse tension y compris 61 transformateurs électriques, a encore fait savoir M.Mouslim.

Près de 5.880 exploitations agricoles dans la région ont été raccordés au réseau d'électricité durant les cinq dernières années, selon les données de la direction de distribution de l'électricité et de gaz d’El-Oued.