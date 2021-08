Les représentants algériens dans les compétitions africaines interclubs de football sont désormais fixés sur leurs adversaires, à l'issue du tirage au sort, effectué vendredi au siège de la Confédération africaine (CAF) au Caire (Egypte).

En Ligue des champions, le CR Belouizdad, entamera la compétition dès le tour préliminaire à domicile en affrontant en match aller la formations nigériane d'Akwa United.

En cas de qualification, le Chabab sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre Teungueth FC (Sénégal) et ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire).

De son côté, l'ES Sétif, deuxième représentant algérien dans cette prestigieuse épreuve, disputera la première manche à Sétif devant les Gambiens de Fortune FC.

En cas de qualification, l'Entente défiera le vainqueur du FC Nouadhibou (Mauritanie) et Esae FC (Bénin).

La Confédération africaine de football (CAF) a exempté dix (10) clubs du tour préliminaire, à savoir l'ES Tunis (Tunisie), l'ES Sahel (Tunisie), le TP Mazembe (RD Congo), Al-Ahly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja Casablanca (Maroc), le WA Casablanca (Maroc), Horoya AC (Guin ée), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et Simba SC (Tanzanie).

En Coupe de la Confédération, la JS Kabylie et la JS Saoura ont été exemptées du tour préliminaire.

Au premier tour, la JSK, finaliste malheureux de la précédente édition, affrontera le vainqueur de la double confrontation entre l'AS FAR Rabat (Maroc) et Buffles FC (Bénin), alors que la JSS sera opposée au vainqueur de l'ASA Concorde (Mauritanie) et l'ASCK (Togo).

La seconde manche se jouera à Tizi-Ouzou et à Béchar.

Le tour préliminaire des deux compétitions se jouera en septembre (aller : 10, 11, 12 retour : 17, 18, 19).

Le coup d'envoi de la phase de groupes sera donné en février 2022.

Treize (13) clubs sont exemptés du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération : RS Berkane (Maroc), JS Kabylie et JS Saoura (Algérie), Eniymba (Nigeria), CS Sfaxien (Tunisie), Pyramids FC et Al-Masry (Egypte), Gor Mahia (Kenya), AS Vita Club et DC Motema Pembe (RD Congo), Coton Sport (Cameroun), Orlando Pirates (Afrique du Sud), et Primeiro de Agosto (Angola).