Les sélection algériennes de basket-ball des moins de 16 ans (garçons et filles), auront samedi une tâche extrêmement difficile devant respectivement l'Egypte et le Mali,

en demi-finales du Championnat d'Afrique (AfroBasket) de la catégorie, adversaires devant lesquelles elles ont concédé la défaite durant la phase de poules.

Chez les garçons, les joueurs de Riadh Chettouh, 3es lors de la phase des poules, défieront un nouvelle fois, l'Egypte, classée seconde, derrière le Mali.

Battus une première fois (53-72), ils tenteront de faire mieux et de créer l'exploit.

Lors des six premiers matchs de cette compétition, les "Verts ont concédé une 2e défaite face au Mali (53-71), mais ils ont remporté les quatre autres matches face au Gabon (82-63), la Côte d'Ivoire par pénalité (20-00), l'Ouganda (69-30) et le Tchad (52-49).

L'autre demi-finale opposera le leader de la 1re étape, le Mali, surprenant vainqueur de l'Egypte (71-62), au Tchad, classé à la 4e place.

Ces deux équipes se sont affrontées ce vendredi en match retard remporté aisément par les Maliens (90-61).

Sauf gros se surprise, l'on s'acheminera vers une finale, Mali-Egypte, les deux grands favoris pour le sacre final.

Chez les filles, le cinq national, a également terminé à la 3e place tout comme les garçons, mais qui sera opposé aux redoutables maliennes qui avaient gagné leur premier match par le score sans appel de (104-18). Les camarades de Hadjer Yahou, battues largement par l'Egypte (23-101), ont tout de même glané trois victoires devant le Gabon (73-18), le Tchad (33-30) et l'Ouganda (46-44).

Les filles de Radia Boulahia, conscientes de la difficulté de la tâche, visent tout simplement une place sur le podium, lors du match de classement prévu dimanche contre leur probable adversaire, l'Ouganda.

Cette dernière aura à affronter dans l'autre demi-finale, l'Egypte leader de la 1re phase à la faveur de sa victoire sur le Mali (66-56).