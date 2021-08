Cuba a accusé jeudi le Sénat américain d'"agression" pour avoir adopté un amendement obligeant le président Joe Biden à fournir aux Cubains un accès à internet afin de contourner la censure de La Havane. "Je dénonce l'agression du Sénat américain par le biais d'un amendement sur internet à Cuba qui contribue au commerce lucratif des machinations politico-subversives en Floride", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez sur Twitter. Le sénateur républicain de Floride Marco Rubio, d'origine cubaine, a proposé l'amendement qui comprend la création d'un fonds destiné à mettre en oeuvre la technologie nécessaire à un accès à internet sur la nation insulaire. L'amendement Rubio, également proposé par son collègue républicain Ron DeSantis, entend déployer des satellites, des ballons et des points d'accès offshore pour fournir aux Cubains une connectivité sans restriction. "La technologie existe pour le faire sans délai, et je demande instamment à l'administration Biden d'aller immédiatement de l'avant", a déclaré mardi Marco Rubio. Mercredi, les départements américains du T résor et du Commerce ont publié une fiche d'information qui détaille les étapes à suivre pour obtenir une licence pour les services internet et de télécommunications liés à Cuba. Selon le ministre des Affaires étrangères cubain, ce sont les sanctions américaines renforcées sous l'administration Trump qui "constituent l'obstacle fondamental à l'accès libre et souverain du peuple cubain à internet".