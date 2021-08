L'armée irakienne a lancé, samedi, une opération militaire dans la capitale, Baghdad, contre l'organisation terroriste autoproclamée "Etat islamique" (Daech), au lendemain d'une alerte sécuritaire dans le pays pour arrêter les attaques contre les lignes électriques.

"Les forces du commandement des opérations de Baghdad, avec le soutien aérien de l'armée de l'air et de la Coalition internationale, ont entamé, samedi matin, une opération de sécurité à grande échelle, dans les zones au nord de Baghdad", indique le ministère de la Défense dans un communiqué : Selon la même source, "des unités des forces spéciales, de la police fédérale, de la Mobilisation populaire et autres services de sécurité ont participé à l'opération, dont l’objectif est de traquer les éléments des groupes terroristes de Daech dans ces zones". L'opération militaire a été décidée un jour après l'annonce de la mobilisation de l'armée et des forces de police dans le pays, pour arrêter les attaques contre les lignes électriques.

Cette opération fait suite à des attaques à l'explosif, menées contre des pylônes électriques alimentant des stations d'épu ration d'eau potable au nord et à l'ouest de Baghdad, ce qui les a mis hors-service.

Au cours des dernières semaines, l'Irak a été le théâtre d'une escalade des attaques visant des centrales et des pylônes électriques. Les autorités accusent généralement les éléments de Daech d'être à l'origine de la plupart des sabotages.