Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Afrique du Sud marque un léger recul, toutefois il ne serait pas une bonne idée de recommander un assouplissement des mesures de confinement à ce stade en Afrique du Sud, a indiqué vendredi le ministre de la Santé, Joe Phaahla, lors d'une conférence de presse.

"Nous sommes encore très loin de pouvoir dire que la troisième vague est passée.

Au ministère, nous ne recommanderons en aucun cas un assouplissement des restrictions à ce stade.

La situation reste par conséquent précaire, et ce n'est pas le moment d'assouplir les restrictions", a-t-il déclaré, ajoutant que l'objectif du gouvernement était d'avoir vacciné près de 70% de la population adulte d'ici à décembre de cette année.

Selon les chiffres de l'Institut national des maladies contagieuses ce jeudi, 14.271 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, tandis que le nombre de nouveaux décès dus à cette maladie s'élève à 473, pour un total à ce jour de 76.247 dans ce pays.

Considérant ces statistiques, il n'y aura pas de recommandat ion d'assouplissement du confinement au Comité national sur le coronavirus et au gouvernement, a souligné le ministre. "Nous recommanderons de rester au niveau trois", a-t-il dit, encourageant la population à se faire injecter le vaccin contre la COVID-19. Selon M. Phaahla, plus de 7 millions de personnes ont reçu une première injection du vaccin en Afrique du Sud, et plus de 3,9 millions de personnes sont pleinement vaccinées.