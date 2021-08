L'Algérie et le Mali ont réitéré leur ferme condamnation de la pratique du paiement des rançons aux groupes terroristes contre la libération d’otages, dans un communiqué conjoint publié mercredi soir à l'issue de la 17ème session du Comité Bilatéral Stratégique algéro-malien.

"L'Algérie et le Mali ont réitéré leur ferme condamnation de la pratique du paiement des rançons aux groupes terroristes contre la libération d’otages, conformément aux décisions de la Conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies", souligne le communiqué.

Les deux pays ont également "réaffirmé leur condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et appelé à une meilleure coordination des efforts dans la lutte contre ce fléau et ses connexions, notamment la radicalisation et l’extrémisme violent", d'après le texte.

En outre, "les deux parties se sont engagées à consolider la coopération et l’intégration régionale afin de promouvoir le développement socio-économique de la région du Sahel", note le communiqué.

Elles ont saisi, par ailleurs, l'occasion pour saluer "la tenue de la réunion du Comité d’état-major opérationnel (CEMOC) qui a regroupé les états major de l’Algérie, du Mali, du Niger et de la Mauritanie le 10 février 2021 à Bamako qui a permis aux quatre pays de partager leurs analyses et points de vue sur les questions liées à la sécurité dans la région du Sahel", indique la même source.

Evoquant la situation en Libye, l'Algérie et le Mali "ont relevé l’urgence de parvenir à un règlement définitif de la crise en Libye et mettre fin aux ingérences extérieures, à l’afflux des armes et obtenir le retrait des combattants étrangers et des mercenaires", poursuit le texte.

Dans le même contexte, ils ont exprimé "leur soutien aux efforts des Nations unies et des parties libyennes visant à réunir les conditions légales, sécuritaires et matérielles pour organiser les élections générales du 24 décembre 2021", selon le communiqué.

La 17e session du Comité bilatéral stratégique Algérie-Mali s’est tenue mercredi à Alger, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et de son homologue malien, Abdoulaye Diop.

S’exprimant à l'ouverture de cette rencontre, M. Lamamra a qualifié le Comité d’" instance assez unique qui est en elle-même il lustrative de la proximité de la relation et de l’unité de destin entre les deux