La prière de l’Absent a été accomplie à travers toutes les mosquées du pays, juste après la prière du vendredi, à la mémoire des victimes des incendies des forêts qui ravagent diverses wilayas depuis lundi dernier.

Le ministère des Affaires religieuses et des wakfs avait annoncé mercredi l’accomplissement de la prière de l’absent à la mémoire des martyrs, civils et militaires, victimes des incendies désastreux ayant causé la perte de vies et la destruction de capacités de la nation.

Les fidèles se sont alignés dans le recueillement et la piété, pour prier Dieu Tout-Puissant d’accorder sa miséricorde aux victimes de cette tragédie, de les accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux leurs patience et réconfort.

Les imams ont consacré leurs prêches à la tragédie qui a frappé le peuple algérien, soulignant que les victimes de ces incendies et les soldats qui se sont sacrifiés pour sauver la vie des citoyens et protéger leurs biens étaient considérés en tant que martyrs, appelant les citoyens à la préservation de l’unité de la patrie, implorant Dieu Tout-P uissant de nous gratifier de sa clémence et de nous abreuver d'une pluie abondante pour éteindre ces feux.

Les imams ont également salué l’élan de solidarité des citoyens pour soutenir leurs frères dans les régions sinistrées, notamment à Tizi Ouzou, la wilaya la plus touchée.

Pour rappel, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait décrété trois jours de deuil national, à compter de jeudi avec une suspension provisoire des activités gouvernementales et locales, à l'exception des actions de solidarité et ce, après le décès d'un nombre de citoyens parmi les civils et militaires, suite aux incendies ayant ravagé quelques wilayas du pays.