Des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) poursuivent leurs interventions dans plusieurs wilayas afin de maitriser les feux déclenchés dans les forêts et les zones ravagées, indique le ministère de la Défense nationale vendredi dans un communiqué.

"Conformément aux orientations du Haut Commandement de l'ANP, et dans la dynamique des efforts des unités de l’Armée nationale afin de contenir les incendies connus à travers plusieurs régions du pays, les opérations d'extinction des incendies se sont poursuivies, hier 12 Août 2021 à Chréa, Tizi Ouzou et Ain Defla en 1e Région Militaire, et à Sétif, Jijel, Annaba, Souk Ahras, Skikda, Mila et Béjaia en 5e Région Militaire, en mobilisant tous les moyens humains et matériels, en l'occurrence des hélicoptères de type MI-26 relevant des Forces Aériennes, bulles et engins pour contenir les feux notamment dans des zones inaccessibles aux reliefs difficiles", précise la même source.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des "efforts continus de l'ANP en vue d'appuyer les démarches de l'Etat dans l'extinction des incendies dans toutes les wilayas touchées à travers le territoire national, et se poursuivra jusqu'à l’extinction totale des incendient a conclu le ministère.