D'interminables processions de semi-remorques et camions transportant des aides et dons aux populations sinistrées dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en proie depuis lundi à de ravageurs incendies, continuent d'affluer de différentes régions du pays, dans un formidable élan de solidarité et une belle image de fraternité et d'union entre Algériens.

"Ce formidable élan de solidarité réaffirme la solidité du lien de fraternité entre les Algériens", souligne un conducteur de semi-remorque rempli de denrées alimentaires sur la RN 12 à hauteur de Draa Ben Khedda (ouest de Tizi-Ouzou), relevant que cette livraison a été collectée dans la wilaya de Tissemsilt grâce à une initiative citoyenne.

Des centaines de camions chargés en produits alimentaires (semoule, eau, légumes secs, lait, pâtes alimentaires, sucre, tomates et olives en conserve), literie et vêtements ainsi que des produits pharmaceutiques, inondent la wilaya de Tizi-Ouzou en provenance de différentes wilayas des quatre coins du pays pour venir en aide aux milliers de familles sinistrées par la catastrophe environnementale sans précédent, causée par des dizaines d’incendies "d’origine criminelle", selon le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Un des bienfaiteurs, la banque Société Générale Algérie, a fait don d’un lot important de médicaments acheminé depuis la capitale Alger.

Selon le secrétaire général de la banque, Megmoun Abdelmalek, rencontré par l’APS au centre ville de Tizi-Ouzou, d’autres chargements de même nature sont attendus dans la ville de Genêts dans les jours à venir.

Le Croissant Rouge algérien (CRA) a orienté dès le premier jour de la catastrophe, 340 tonnes de denrées alimentaires vers Tizi Ouzou, a appris l’APS de son secrétaire général, Ahmed Mizab, rencontré dans cette wilaya ravagée par les feux.

M. Mizab, qui a relevé que les comités de wilaya du CRA avaient pris le relais et les aides arrivaient massivement à Tizi-Ouzou, a indiqué que l'organisation "a créé trois dépôts de distribution d’aides aux familles sinistrées dans la wilaya", ajoutant que "trois points ont été érigés en centres de santé d’urgence, dotés de médecins et de paramédicaux, dont un point à Larbaa N’ath Iraten, la localité la plus touchée par les feux".

A Tizi Rached, à l’est du chef lieu de la wilaya, un centre de formation de football géré conjointement avec le club espagnole FC Barce lone, a été transformé en centre d'accueil des familles sinistrées.

Le Marina Soccer, le plus grand complexe sportif du nord-est algérien, accueille depuis le premier jour des incendies des aides, notamment les denrées alimentaires, qui affluent de toutes les régions du pays.

Les salles de sport du complexe sportif transformées en dortoirs ont été équipées en matelas en carton acheminés à partir de la wilaya d’Oran par la société Maghreb Matelas.

Rencontré sur les lieux, Salim Madjene, gérant du Centre à expliqué à l’APS que les familles sinistrées accueillies sont totalement prises en charge et des repas chauds leurs sont régulièrement distribués.

De son côté, la cellule de crise de la wilaya a informé les communes touchées par les feux de forêts que la distribution des denrées alimentaires est organisée à travers trois points de stockage à savoir: les salles Omni sports de l'OPOW Tizi Ouzou, Ath Yenni, Ain El hammam, la résidence universitaire "Rehahlia" de Oued Aissi et l'unité de Briqueterie IZERKHEF sur la RN12, selon la page facebook de cette collectivité locale.

Les associations et les comités de village sont invités également à se rapprocher de leurs communes respectives pour participer à l'action d'acheminement de ces denrées au profit des familles.

Le nombre des morts dans les inc endies déclenchés lundi dans la wilaya de Tizi Ouzou s'est alourdi avant-hier mercredi à 49 civils et plus de 20 militaires, selon le Procureur général près la Cour de Tizi Ouzou, Abdelkader Amrouche.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, en visite hier jeudi à Tizi Ouzou, a annoncé que le président de la République, Abdelamdjid Tebboune, avait pris plusieurs décisions importantes suite aux feux de forêts enregistrés dans le pays, dont la création d'un fonds spécial qui prendra en charge les préoccupations des sinistrés le plus tôt possible".