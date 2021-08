Le Premier ministre, ministres des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a décidé de reconduire les mesures de confinement partiel à domicile (de 20h00 jusqu’au lendemain à 6h00) dans 40 wilayas pour une période de 15 jours, à compter du dimanche 15 aout 2021, dans le cadre du dispositif de gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique samedi un communiqué des services du Premier ministre.

Ces mesures qui "s’inscrivent toujours dans l’objectif de préserver la santé des citoyens et à les prémunir contre tout risque de propagation du Coronavirus visent, au regard de la situation épidémiologique, à réaménager et reconduire le dispositif actuel de protection et de prévention", précise la même source.

La mesure de confinement partiel à domicile est applicable dans les 40 wilayas suivantes : Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Saïda, Skikda, Sidi Bel Abbes, Annaba, Guelma, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, El Bayadh, Boumerdes, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temouchent, Ghardaia, Relizane et Ouled Djellal.

Ne sont pas concernées par la mesure de confinement les 18 wilayas suivantes : Chlef, Tamenghasset, Tiaret, Djelfa, Médéa, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Mila, Ain Defla, Timimoun, Bordj Badji Mokhtar, Beni Abbés, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Meghaeir et El Meniaâ.

La mesure de confinement partiel à domicile ne concerne pas les zones affectées par les feux de forêts, ni les citoyens mobilisés dans le cadre de la lutte contre les incendies et les opérations de secours et de solidarité, note la même source.