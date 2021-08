La Direction centrale des services de la santé militaire a réceptionné mercredi un hôpital de campagne offert par les Etats Unis d'Amérique à l'Algérie en guise de don, dans le cadre des efforts consentis dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En concrétisation de la coopération militaire algéro-américaine, et dans le cadre des efforts consentis dans le domaine de la lutte contre la pandémie de Covid-19, la Direction centrale des services de la santé militaire/MDN a réceptionné, hier mercredi 11 août 2021, un hôpital de campagne offert par les Etats Unis d'Amérique à l'Algérie en guise de don", note la même source. Cet hôpital fonctionne avec "le système de pression négative et a une capacité d'accueil de 30 lits d'isolement et d'hospitalisation et 5 lits de réanimation", précise le communiqué.

Ont été présents à cet événement qui s'est déroulé à l'établissement central de soutien de la santé militaire à Blida/1ère Région militaire, des cadres relevant du ministère de la Dé fense nationale, ainsi que le chargé d'affaires à l'ambassade des Etats Unis à Alger, Gautam Rana.