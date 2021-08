Des inondations d'une ampleur inédite depuis des décennies en Turquie ont fait au moins 38 morts dans le nord, où le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu vendredi pour promettre le soutien nécessaire aux sinistrés.

Selon un bilan provisoire de l'Agence gouvernementale de gestion des catastrophes naturelles (Afad), 32 personnes sont mortes dans la province de Kastamonu, située au bord de la mer Noire, et six dans celle, voisine, de Sinop. Un nombre indéterminé de personnes sont par ailleurs portées disparues.

Ces inondations, causées par d'intenses précipitations dans la nuit de mardi à mercredi, se sont produites à un moment où la Turquie se remettait à peine de vastes incendies qui ont fait huit morts et ravagé des régions touristiques du sud.

Pour nombre d'experts, les catastrophes naturelles comme celles qui se succèdent dans ce pays risquent de devenir plus fréquentes et plus violentes en raison du réchauffement climatique causé par l'activité humaine.

Signe de la gravité de la situation, le président Erdogan est allé vendredi dans une des zones les plus durement touchées par les inondations, le district de Bozkurt, dans la province de Kastamonu, où un immeuble d'habitation de huit étages s'est effondré.

"Votre peine est notre peine à tous.

L'Etat se tient à vos côtés avec tous ses moyens", a déclaré M. Erdogan, avant d'assister aux funérailles de victimes.