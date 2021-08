Les fortes précipitations enregistrées au Niger depuis juin dernier ont fait 64 morts et 69.515 sinistrés sur l'ensemble du territoire national, a annoncé vendredi soir le gouvernement.

Cette situation a " été aggravée par les dernières fortes pluies qui se sont abattues sur l'ensemble des huit régions du pays", selon un communiqué du conseil des ministres relayé par des médias.

Trente-deux personnes sont mortes dans l'effondrement de leurs maisons et 32 autres par noyade, dans ces inondations qui ont concerné 63 communes réparties dans 29 départements avec au total 7.812 villages sinistrés et 4.592 maisons effondrées, a précisé le communiqué. Le Niger est souvent confronté à des inondations dévastatrices pendant la saison des pluies (juin-septembre), qui occasionnent dans la plupart des cas d'importants dégâts humains et matériels. En 2020, les précipitations avaient fait plus de 70 morts et plus de 632.000 sinistrés, selon les autorités.