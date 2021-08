Un convoi humanitaire composé de 20 camions chargés d’aides et de dons au profit des familles victimes des récents incendies, a pris, vendredi le départ de Mostaganem en direction de la wilaya de Tizi Ouzou.

Quelque 30 tonnes de produits alimentaires, de literie et couvertures, de médicaments et d’équipements médicaux en plus de produits d’entretien et de protection contre le Covid-19 ont été ainsi collectés, depuis mardi dernier, auprès d’opérateurs économiques locaux, d’associations locales et bienfaiteurs, ont précisé les initiateurs de cette opération.

Le Secrétaire général de la wilaya, Nidhal Mahmoud Berrached, en donnant le départ de ce convoi, a estimé que "cet élan de solidarité de la part des habitants de Mostaganem reflète une des qualités des Algériens, unis et solidaires dans les moments difficiles".

Il a également souligné que ce premier convoi sera suivi par d’autres pour venir en aide aux victimes des incendies et satisfaire leurs besoins en coordination avec la cellule de crise mise en place à Tizi Ouzou.

Par ailleurs, sept campagnes de collecte de dons et d’aides sont actuellement ent reprises dans la wilaya de Mostaganem par des associations caritatives et autres organismes et des volontaires.

Plusieurs points de collecte ont été ouverts au niveau de différentes localités de la wilaya.

Une tente géante a été ouverte au niveau de la place de l’indépendance, au centre-ville de Mostaganem, pour collecter les dons. L’association "Selsabil" a annoncé qu’elle organisera, ces samedi et mardi, en coordination avec l’association "Dir El Khir Wensah" de Tizi Ouzou, deux convois pour acheminer vers les lieux sinistrés 200 kits alimentaires et 400 couvertures et literies en plus de médicaments et d’instruments médicaux, rappelle-t-on.